Wenn Eltern süchtig sind

Suchterkrankungen im Kontext von Sorge- und Umgangsrecht

Im Kontext familiengerichtlicher Verfahren kommt es immer wieder zu Fragestellungen, die psychiatrische, psychotherapeutische und lösungsorientierte Fragestellungen berühren. Sowohl diagnostische, therapeutische und dann auch perspektivklärende Handlungsstrategien sind in diesem Zusammenhang dann von Bedeutung.

Thomas H. Meyer-Deharde, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, gibt einen Einblick in den auftragsbezogenen, sachverständigen Umgang mit klinischen Diagnosen. Anhand des Beispiels suchtmittelkonsumierender Verhaltensweisen, die aus Sicht des Helfersystems (unter Miteinbeziehung der gerichtlichen Fragen) Erziehungsfähigkeit in Frage stellen, soll das Vorgehen transparent beschrieben werden.

Hierbei sollen diagnostische Überlegungen (Rolle des Herkunftsystems, Bindungsdiagnostik, Peergroupbezug, Adolezentenentwicklung, Probierkonsum, Entwicklung von Missbrauch und Abhängigkeit) Kriterien von Erziehungsbeeinträchtigung und entsprechende Empfehlungen, die zu einer Veränderung der Eltern-Kind Situation beitragen können, vorgestellt werden.

Der Vortrag soll Anregungen bieten, unter Berücksichtigung der Professionen des Sachverständigen, praxisrelevante Fragen zu diskutieren und zu einer Handlungsstrategie zu entwickeln.

-------------

Thomas H. Meyer-Deharde ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie am Institut für systemische und lösungsorientierte Arbeit (ISLA) in Dresden - Malschendorf. Zudem ist er tätig als Suchttherapeut, Familientherapeut, Kinder- und Jugendlichentherapeut und lösungsorientierte Sachverständiger im Familienrecht.

In Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Verfahrensbeistände in Bremen präsentiert die Kinderpassage diesen Vortrag für Verfahrensbeteiligte, Berater oder Interessierte, die nach einem Inputreferat die Möglichkeit haben, handlungsorientierte Frage, eng an bestehenden Fallkonstellationen zu diskutieren.

----------

Eintritt: 15,00 Euro, Anmeldung erforderlich per Mail an Christine Böttger (Tel.: 0421-4315630): info@kinderpassage.de