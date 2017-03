Wer erbaute die Großsteingräber?

Führung mit Workshop für Kinder und Erwachsene

Im Rahmen des Europäischen Tages der Megalithkultur

Woran kann man die Jungsteinzeit erkennen und wie haben die Menschen damals in ihrer Umwelt gelebt? Die Teilnehmer gehen gemeinsam in der Dauerausstellung auf Spurensuche. Danach besteht in einem kleinen Workshop die Möglichkeit, selbst kleine Bernsteinperlen zu schleifen.

Kosten: 3,00 Euro pro Person zuzüglich zum Museumseintritt, Anmeldungen unter 0441-9244300 oder per Mail an museum@naturundmensch.de