Wer guckt raus aus seinem Haus

Für Kinder von 7 - 12 Jahren

Die Kinder tauchen ein in eine Welt der Tiere. Gemeinsam werden sie herausfinden, wo welche Tiere leben und wer in der Erde unter uns sein Unwesen treibt. Sie werden für Vögel und Bienen ein neues Zuhause bauen. Ob sich auch schon Tiere blicken lassen? Zum Abschluss machen es sich alle mit Stockbrot und selbst gemachter Kräuterbutter am Feuer gemütlich.

Kosten: 40,00 Euro, Anmeldungen unter 0421-7900214 oder per Mail an tanja.greiss@bund-bremen.net