Werft-Familientour, Besucherzentrum Meyer Werft

In den Sommerferien sind Ozeanriesen in der Meyer Werft zum Greifen nah. Jeden Sonntag finden speziell auf Kinder und Familien zugeschnittene Führungen statt: Eingekleidet in die Jacken der Werftarbeiter starten Kinder gemeinsam mit den Eltern ab 10:00 Uhr die Tour durch das Besucherzentrum der Werft, auf der aktuell der Neubau »World Dream« nahezu komplett fertiggestellt zu bestaunen ist.

Wer einen Ausflug in die Meyer Werft plant, kann dies mit anderen Aktivitäten im Papenburger Land kombninieren: Themenführungen auf den Spuren der Fledermäuse, Reisen in die Vergangenheit im Papenburger Freilichtmuseum „Von-Velen-Anlage“, dem kostenfreien Besuch des Mehrgenerationen-Spielplatzes auf dem Gelände der Landesgartenschau oder der Entdeckertour zur Schatzkiste des Kapitäns Jansen am Papenburger Hauptkanal.

Weitere Informationen unter 04961-83960 oder online auf www.papenburg-marketing.de