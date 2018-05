Werkzeuge aus Stein erkennen

Die Archäologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin Meike Mittmann nimmt die Besucher mit auf einen Rundgang durch die Dauerausstellung. Dabei legt sie einen Schwerpunkt auf die urgeschichtlichen Funde von Werkzeugen aus Stein. Der Boden auf der Geest zwischen Elbe und Weser ist „steinreich“. Seit Menschen in dieser Region leben, nutzen sie Steine, insbesondere Feuerstein, als Werkzeugrohstoff. Auch in der Ausstellung finden sich zahlreiche Belege aus dem Gebiet des heutigen Landkreises Rotenburg (Wümme), von der Steinzeit bis in die Bronzezeit. In ihrer Führung stellt die Archäologin Meike Mittmann verschiedene dieser urgeschichtlichen Geräte, wie Feuersteinmesser und Pfeilspitzen vor. Dabei erläutert sie anhand von Beispielen, wie sich ein archäologisches Fundstück aus Feuerstein von einem natürlich entstandenen Bruchstück unterscheiden lässt.

Die Führung beginnt an der Museumskasse. Interessierte können sich im Vorfeld unter 04761-9834603 anmelden, spontane Teilnehmer sind ebenfalls herzlich willkommen. Der Eintritt beträgt für Kinder 3 und für Erwachsene 5 Euro. Eine Familienkarte (2 Erwachsene + Kinder) kostet 12 Euro.