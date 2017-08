Wertschätzende Kommunikation - Der Kurs

Was eigentlich als Wunsch gemeint war, hören unsere Kinder, Kollegen, PartnerInnen, Vorgesetzte, Freunde und Nachbarn manchmal als Forderung und das führt zu hitzigen Diskussionen oder wird ignoriert? Ein dezenter Hinweis wiederum wird eher überhört? Wir wünschen uns am Arbeitsplatz und im Privaten einen respektvollen Umgang, Unterstützung, eine gesunde Balance zwischen Belastung und Erholungsphasen, einfach mal Anerkennung und vieles mehr. Wie spreche ich das an - ohne mich als BittstellerIn zu fühlen bzw. wie bleibe ich handlungsfähig bei negativen Reaktionen? Und wie mache ich eine klare Ansage, die gehört und umgesetzt wird? Basis ist die wertschätzenden Kommunikation (GFK) nach Marshall Rosenberg. Entscheidend ist hierbei, das wir Worte für unser Empfinden, unsere Bedürfnislage und eben auch für die Bitte finden, damit die andere Person uns versteht und der Dialog darüber zielführend oder zumindest friedlich verläuft. Eine Garantie für die Erfüllung ist das noch nicht - allerdings sind überraschende Veränderungen möglich. Gemeinsam üben wir in Kleinruppen, mit dem GFK-Tanzparkett und im Rollenspiel. Leichte Spiele ergänzen unseren Wortschatz und machen das Ansprechen leichter.

Montags, 19.00 - 21.00 Uhr. Kosten für alle 6 Abende EUR 48,00 / Person. Bitte anmelden.

.Petra Haslop

www.mediation-haslop.de

0421 / 89 77 63 01