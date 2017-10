Wertschätzende Kommunikation

Die Kommunikation erleben wir bei Konflikten als echte Herausforderung. Wie wertschätzend gehen wir mit uns und anderen Menschen um - wie andere mit uns? Regen wir uns auf oder folgt eher Resignation? Wie werde ich gehört und verstanden? Wie vermittle und erhalte ich Rücksichtnahme, Unterstützung, Akzeptanz, Verständnis oder einfach Ruhe?

In der Familie, am Arbeitsplatz und auch sonst ist der Umgangston wichtig und wie könnte er sich noch verbessern? Wie das mit vier einfachen Schritten möglich ist, wird in diesem kostenlosen Vortrag deutlich gemacht.

Die Anmeldung ist möglich unter 0421-89776301.