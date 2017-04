Wetter - MuseobilBOX-Projekt

Jugendliche zeigen das Wetter ihrer Geburtsländer im Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg

Eine Ausstellung im Rahmen des MuseobiBOX-Projektes

Jugendliche haben sich im MuseobilBOX-Projekt mit Wetter in ihrer alten und in ihrer neuen Heimat auseinandergesetzt. In der zweiten Runde beschäftigten sich in den letzten zwei Wochen acht Jugendliche im Alter von 17 - 18 Jahren aus dem Clearinghouse und von der Sprachlernklasse der BBS Wechloy im Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg mit dem Thema Wetter. Im Rahmen der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten MuseobilBOX - Museum zum Selbermachen gestalteten die Jugendlichen aus Guinea, Gambia, Syrien und dem Irak mit vielfältigen Materialien kleine Dioramen mit Eindrücken aus ihrer alten Heimat. Das Besondere daran: Auf einem kleinen Display werden in jeder Box auch die tagesaktuellen Wetterdaten aus den Geburtsorten der Jugendlichen angezeigt.

Die Ergebnisse werden im Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Anschluss werden die Dioramen weiterhin in der aktuellen Sonderausstellung Alle Wetter! präsentiert.

Kosten: Erwachsene 4,00 Euro, Kinder ab 7 Jahre 2,50 Euro