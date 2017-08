WEYKIKI-Herbstbasar

Der Herbstbasar der Weyher Kinderkiste findet dieses Jahr am 09.09.2017 von 15.00-17.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Kindergartens statt (Kleine Heide 31, 28844 Weyhe). Auf Kommissionsbasis wird gut erhaltene Kinderbekleidung inklusive Bodies und Schuhe bis Größe 176 und Schwangerschaftsmode für die kalte Jahreszeit verkauft.

Für das leibliche Wohl sorgt das Angebot der Cafeteria. Auch die Popcornmaschine und (bei gutem Wetter) die Hüpfburg des Weyher Kinderspaß werden wieder aufgebaut.

Das eingenommene Geld wird zur Verschönerung des Außengeländes genommen, kommt also den Kindern zu Gute! Die Nummernvergabe erfolgt telefonisch am Dienstag, den 15.08.2017 von 9.00-10.30 Uhr unter der Rufnummer: 04203-789679 und per e-mail ab dem 15.08. bis zum 07.09.2017 unter vorstand.weykiki@googlemail.com