In der Projektwoche in den Sommerferien werden Kinder ab 6 Jahren zu Indianern. In der Kinderwildnis auf dem Stadtwerder erleben sie jeden Tag von 9:30 bis 13:30 Uhr ein neues spannendes Abenteuer.

Preise und Anmeldung bei Lebenshilfe Bremen e.V. unter 0421-3877752.