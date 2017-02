Wie Märchen entstehen

Mercè Arànega stellt einige ihrer Märchen vor

Für Kinder von 5 – 10 Jahren

Sprache: Spanisch

Anlässlich des „Welttags des Buches“ stellt die spanische Autorin Mercè Arànega einige ihrer Märchen vor. Anhand von Illustrationen, die die Vorstellungskraft durch Bilder potenzieren, begeben wir uns auf eine Reise in die Welt der Märchen, um deren Magie zu entdecken. Es werden unterschiedliche gezeichnete Pesonen in großem Format hergestellt, so dass das Interesse und die Neugier der Kinder in dem Kreativitätsprozess der Märchen geweckt wird.

Am Ende der Veranstaltung gibt es einige lustige Überraschungen, die das Lesen unterstützen. Die hergestellten Zeichnungen werden unter den Teilnehmern verlost. Als Erinnerung an diesen Tag erhalten die Teilnehmer eine Schwarz-weiß-Zeichnung, die sie zu Hause mit Farben ausmalen können.