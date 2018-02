Wer am Anfang eines Jahres den Impuls nach Veränderung und beruflichem Neuanfang nachgehen will, findet beim Projekt "Perspektive Wiedereinstieg" in Osterholz-Scharmbeck hilfreiche Anregungen und Unterstützung.

Das Veranstaltungsprogramm startet mit einem Wiedereinstiegsfrühstück zum Thema "Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten der Agentur für Arbeit".

In ungezwungener Atmosphäre erhalten Interessierte Informationen über das Projekt und haben die Möglichkeit, sich auszutauschen. Silke Steckel, Beauftrage für Chancengleichheit der Agentur für Arbeit, rundet den Vormittag mit dem Kurzvortrag "Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten der Agentur für Arbeit" ab.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Wegen der begrenzten Platzzahl wird um Anmeldung gebeten unter Telefonnummer 04791-9303627 oder per Mail: perspektive-wiedereinstieg@proarbeitohz.de.