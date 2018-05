Ab geht die Lucie!

Endlich sind die Steine weg! Der von Bürger*innen und der Klimawerkstatt organisierte Stadtgarten blüht und grünt endlich und bietet wieder viel Platz für eigene Ideen und Austausch und viele Aktionen für Kinder und Jugendliche.

Die ehemalige Betonbrache Lucie-Flechtmann-Platz, kurz Lucie ist etwa so große wie ein Fußballfeld. Dank engagierter Bürger*innen ist hier vom einstigen Grau in Grau und ordentlich Beton heute nichts mehr zu sehen. Monatelang wurde der Platz tatkräftig und liebevoll umgestaltet, jetzt geht hier wieder die Lucie ab.

Seit Juni 2013 ist die Lucie ist ein Garten für alle, in dem Begegnung, Austausch und eine gelebte Nachbarschaft dafür genutzt werden, das Stadtbild und den eigenen Lebensraum selbst mitzugestalten. Der Gemeinschaftsgarten schafft ein Stück Natur in der Stadt, in dem ökologisch nachhaltig gegärtnert und dadurch Alternativen zur ressourcenintensiven Konsumgesellschaft vorgelebt werden. Die Lucie lädt alle Menschen zum Umdenken ein, selbst aktiv zu werden und sich für eine nachhaltige und zukunftsfähige Stadtentwicklung einzusetzen.

Die Wiederöffnung nach der Umgestaltung fällt zusammen mit dem 5. Geburtstag der Lucie, und das wird mit Kuchen und vielen Mitmachaktionen natürlich ausgiebig gefeiert.