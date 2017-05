Wildnis erleben

Montag, 17.07. - Freitag, 21.07.2017, jeweils von 10 -13 Uhr

In dieser Woche wird ausprobiert, was man braucht, um in der Wildnis zu überleben. Die Sinne werden mit spannenden Spielen geschärft, um die Umgebung besser wahrnehmen zu können. Wie und wo könnte man die Nacht trocken und geschützt in der Wildnis verbringen? Wie und woher bekommt man sauberes Trinkwasser, oder wie stellt man eine Schnur her und welche Pflanzen sind essbar? Ist es für die Gruppe machbar, ein Feuer ohne Streichhölzer und Feuerzeug zu entzünden, um darauf zu kochen? In Kooperation mit dem Martinsclub.

Für Kinder ab 8 Jahren.

Die Teilnahmegebühr beträgt 30 €. Eine Anmeldung ist notwendig, Tel. 01578-8651288 oder E-Mail WUPP.Bremen@yahoo.de