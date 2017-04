WildnisSommerCamp

Ihr könnt gemeinsam in das Abenteuer der Hepstedter Wildnis starten! Auf der großen Wiese des Schullandheimes werdet ihr - professionelle Teamer und Kinder verschiedener Kulturen - gemeinsam ein gemütliches Camp aufbauen, dies wird euer Zuhause sein. Dabei werdet ihr wie in früheren Zeiten in einem Clan leben und eure Mahlzeiten zusammen am Feuer kochen. Ihr verbringt diese Tage mit viel Spaß, Bewegung und Entdeckerfreude: Weitwinkelblick lernen, lautlos durch die Wälder streifen, Feuer ohne Streichhölzer anzünden, auf die Stimmen des Waldes horchen ... so erfahrt ihr viel von euren Nachbarn, den Tieren und Pflanzen. Ihr findet einen Baumfreund und sicher viele Tierspuren ... und die der Wildschweine vergleicht ihr mit denen der Hepstedter Hängebauchschweine! ;-) Ihr erlebt, dass die Natur um euch herum eine gute Lehrmeisterin ist. Je nach Wetter und Stimmung(en) entdeckt ihr, was sich aus Natur zum „Künstlern“ oder zum Tarnen eignet und baut Gebrauchsgegenstände. Abends sitzt ihr gemeinsam am Feuer, singt, lauscht den Stimmen der Nacht und unseren Geschichten, bevor ihr im Zelt oder unter dem Sternenhimmel einschlaft! Am Freitag gestaltet ihr traditionell einen gemeinsamen Abschluss! Familienmitglieder, die Lust haben, bringen einfach Isomatte und Schlafsack mit und lassen das Camp mit euch am Feuer ausklingen!

So 14 Uhr bis Fr ca. 15 Uhr/ Sa. ca. 15 Uhr

Auf dem Gelände des Naturerlebnishaus am Buchenholz

für Kinder von 8 - ca. 14 Jahren

Team: Stefanie Nass, Matthias Thomssen, Dörthe Schmiege u.a.

Kosten: 250 - 300 Euro ikl. Übernachtungen in Gruppenzelten, biolog.-regionaler Verpflegung. 150 - 250 Euro für Geschwisterkinder // nach Selbsteinschätzung!!! Finanzielle Hürden dürfen kein Grund sein, nicht teilnehmen zu können. Rufen Sie uns an! Es gibt eine Lösung!!!