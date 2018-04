Willst du mit mir segeln gehen?

Segeln ist ein faszinierendes Zusammenspiel von Mensch, Natur und Technik und manchmal auch ein Abenteuer. Diese Ausstellung lädt Familien dazu ein, Segeln als Sport kennenzulernen. Hier erfahren sie spielerisch an verschiedenen Stationen, was zur Vorbereitung des Segelns gehört, wie Wind und Wasser wirken oder was eigentlich zu tun ist, damit ein Boot nicht kentert. Die Ausstellung ist zum Anfassen und Ausprobieren. An mehreren Audio- und Mitmachstationen erzählen erfahrene Segler*innen von der Faszination dieser Sportart, können kleine und große Segler*innen ihren Segeltörn vorbereiten und durchleben.

Die Ausstellung ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Der Eintritt ist frei.