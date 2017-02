× Erweitern Foto: Wilhelmshaven Touristik- und Freizeit GmbH Willst du mit mir segeln gehen?

Maritime Impressionen

Mitmach-Ausstellung für Kinder und Erwachsene

Spielerisch kann erfahren werden, was zur Vorbereitung des Segelns an Land gehört, welche Bedeutung Wind und Wasser haben oder was ein Boot so in Fahrt bringt. An sieben Themeninseln wird der Segelsport erfahrbar gemacht. Ein modellhaft aufgebautes Boot beherbergt Knobelaufgaben, die Besucher mit Bootstypen, Ausstattungen und Praxiswissen schnell vertraut machen. An anderer Stelle werden Grenzerfahrungen und das Thema Sicherheit anschaulich. Was eine Kränkung ist, vergisst zum Beispiel keiner mehr nach der Erkundung der Station „Unter Deck“.

Die Wanderausstellung des Schifffahrtsmuseums Flensburg in Zusammenarbeit mit dem Kinderkulturbüro Kiel wird lokal ergänzt durch viele Schiffsmodelle, Buddelschiffe und durch zahlreiche Gemälde und Fotografien von regionalen Künstlern.