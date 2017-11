Jugend Wing Tzun und Brasil Jiu Jitsu

Die Jugendgruppe der 12- bis 16-jährigen Kampfkünstler verfeinert immer montags bei Selbsverteidigung und mittwochs beim Mattentraining ihre Techniken in Wing Tzun und Brasil Jiu Jitsu.

Ab ca. 15 bis 16 Jahren trainieren die Jugendlichen dann bei den Erwachsenen mit. Das Alter ist nur eine grobe Richtung, der Wechsel von einer Gruppe in die nächste erfolgt nach Empfehlung von Sifu Andreas, so kann auch ein Kind, das mehrere Jahre trainiert und die Techniken gut umsetzt, schon mit 11 Jahren in die Jugendgruppe kommen.

Die freie Kampfkunstschule WU-SAO unterrichtet seit 1998 Kinder, Jugendliche und Erwachsene bei flexiblen Trainingskonzepten für die einzelnen Altersgruppen. Kinder können sich z.B. bedingt durch ihre Größe und Kraft, nicht mit den selben Mitteln wie Erwachsene Verteidigen. Die Schwerpunkte des WU-SAO-Trainings sind darauf ausgerichtet, den Kindern Selbstvertrauen, Gerechtigkeitssinn und Körpergefühl zu vermitteln. Das WU-SAO-Juniorprogramm ist speziell für den Bereich „Selbstverteidigung für Kinder“ und verbindet alte Werte der Kampfkunst mit neusten Erkenntnissen im Bereich der effektiven Selbstverteidigung.

Wer reinschnuppern möchte, meldet sich gerne telefonisch an und bringt eine Jogginghose mit.