Für Familien mit Kindern von 0 - 18 Jahren

Winterfeuer auf der Kinderwildnis und Basteln im Café Sand

Ob der Winter nun so ist, wie die Kinder sich das vorstellen oder auch nicht (Schnee? Eis? Regen?): sie treffen sich in der Kinderwildnis, zünden sich ein wärmendes Feuer an, trinken Punsch und backen Stockbrot. Danach geht es ins Café Sand. Im oberen Raum können die Kinder mit ihren Familien kaffeesieren und basteln. Warme wetterfeste Kleidung bitte mitbringen.

Kosten: 3,00 Euro pro Person und Verpflegung, Anmeldungen unter 0421-790020