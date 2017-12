× Erweitern Foto: (c) BUND Winterfeuer auf der Kinderwildnis und Basteln im Café Sand, BUND

Winterfeuer in der Kinderwildnis und Basteln im Café Sand: Ob bei Schnee, Eis oder Regen: Familien mit Kindern bis 18 Jahre treffen sich in der Kinderwildnis, zünden ein wärmendes Feuer an, trinken Punsch und backen Stockbrot. Danach geht es ins Café Sand. Im oberen Raum wird bei warmen Getränken gebastelt.

Treffpunkt: Kinderwildnis beim Unterstand

Mitzubringen: warme, wetterfeste Kleidung

Kosten: 3 Euro pro Person und Verpflegung

Anmeldung bei Susanne Kopp-Jäger unter 0173-860 88 69 oder in der BUND Geschäftsstelle unter 0421-79 00 20

Für Familien mit Kindern zwischen 0 und 18 Jahren.