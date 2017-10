Im zweistündigen Workshop reisen Kinder von 4 bis 6 Jahren durch die Welt der Tiere im Winter. Begleitet werden sie dabei von einem kleinen Fuchs, der die Tricks erklärt, mit denen Tiere in der Kälte überleben. Am Ende des Programms werden ein Igel und sein Schlafplatz gefertigt. Anmeldungen unter 0441-9244300 oder per E-Mail an museum@naturundmensch.de.

Der Kostenbeitrag für den Workshop liegt bei 7,50 Euro.