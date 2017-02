Wir Kinder aus Bullerbü

Familienfilm, ab 5 Jahre

Die kleine Lisa wohnt in einem winzigen Dorf in Schweden. Bullerbü ist der schönste Ort der Welt findet sie. Besonders in den Sommerferien ist jeden Tag etwas los und es gibt zusammen mit ihren Freunden viele Abenteuer zu erleben. Schwimmen, Sackhüpfen, Heubodenübernachtungen und Schatzsuche stehen auf dem Programm, wenn nicht gerade ihre zwei frechen Brüder Lasse und Bosse den Mädchen einen Streich spielen. Und was hat es eigentlich mit dem geheimnisvollen Wassergeist auf sich?

Schweden 1986, Regie: Lasse Hallström, 87 Min., ab 5 Jahren, FBW-Prädikat: bes. wertvoll.

Eintritt: Erwachsene 6,00, Kinder 3,00 Euro