Foto: Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg / F. Müller Wir machen Museum, Landesmuseum Natur und Mensch

Workshop für Kinder von 8 - 14 Jahren

Im Museum schauen sich die Kinder die Dauerausstellungen „Küste und Marsch“, „Moor“, „Geest“ und das „Naturaliencabinett“ an. Anschließend suchen sie sich ein Thema aus, welches sie „kinderleicht“ aufbereiten. Sie werden kreativ und arbeiten mit Holz, Ton, Fotos, Zeitungsausschnitten und was ihnen noch so einfällt. Alles ist dabei erlaubt.

Teilnahme: 15,00 Euro, Anmeldung erforderlich unter 0441-9244300