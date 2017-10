× Erweitern © Übersee-Museum Bremen, Foto: Matthias Haase Wissensreise: Manga & Anime

Manga und Anime werden nicht nur in Deutschland immer beliebter. Um die japanischen 2D-Welten hat sich bereits ein stetig wachsender Kult entwickelt. Aber wie werden eigentlich Mangas und Anime produziert? In der Wissensreise am 18. November um 15 Uhr erfahren Kinder von 7 bis 12 Jahren mehr über die Arbeit der Manga-Zeichner und über die Anime-Produktion.

Der Eintritt kostet 2 Euro für Kinder und 2,50 für Erwachsene, Mitglieder des Maki-Kinderclubs haben freien Eintritt.

Um Anmeldung an kinderclub@uebersee-museum.de oder 0421 160 38-171 wird gebeten