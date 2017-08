In der Sammlung des Übersee-Museum gibt es viele Masken aus der ganzen Welt zu sehen. Doch warum gibt es gerade in Afrika so viele Masken? Wie und wofür werden sie verwendet und wer trägt sie eigentlich? Die Afrika-Spezialistin Silke Seybold schaut zusammen mit den Kindern bei der Wissensreise „Maskenwesen in Afrika“ im wahrsten Sinne hinter die Masken. Am Samstag, den 16. September um 15 Uhr begibt sie sich mit Bildern und Gegenständen auf Spurensuche nach Westafrika. Der interaktive Vortrag ist für Kinder von 7 bis 12 Jahren geeignet. | 2,- €, frei für Mitglieder des Maki-Kinderclubs, Erwachsene 2,50 € Anmeldung: kinderclub@uebersee-museum.de oder 0421 160 38-171