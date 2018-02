× Erweitern Mobiles Figurentheater Bremen Wo die wilden Kerle wohnen

Der kleine Max hat den ganzen Tag nur Unfug im Kopf. Am liebsten würde er auf der Insel der Wilden Kerle leben, weil er doch selber ein „wilder Kerl“ ist - zumindest sagt das seine Mutter. Im Traum gehen Wünsche manchmal in Erfüllung und so träumt sich Max auf einem Segelboot zu dem Ort, wo die Wilden Kerle wohnen.

Nach dem Buch von Maurice Sendak für Kinder ab 3 Jahren und die ganze Familie.

Spiel: Birgit Neemann | Mobiles Figurentheater Bremen

Regie & Puppenbau: Rainer Schicktanz

Spieldauer: ca. 45 Minuten