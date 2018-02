Wo stehe ich - eine berufliche Entdeckungsreise

Zielgruppe des Workshops sind neben Berufsrückkehrer/innen, die nach ihrer Familienphase beruflich wieder durchstarten möchten, auch Minijobber/innen, die gern in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis wechseln wollen.

Wer das Gefühl hat, dass der alte Job nicht mehr der Richtige ist und etwas Neues ausprobieren sollte, bzw. die Gelegenheit nutzen und die eigenen beruflichen Möglichkeiten ausloten will, bevor es an die Bewerbungen für eine neue Tätigkeit geht, ist in diesem Workshop richtig. Der interaktive Vortrag zum Thema berufliche Orientierung bietet genau die richtigen Rahmenbedingungen, um sich auf den Wiedereinstieg vorzubereiten.

Unter Leitung einer erfahrenen Coache, Petra Reinhardt, Dipl. Pädagogin, Supervisorin und Trainerin für Kommunikation, setzen sich die Teilnehmerinnen mit Ihren Stärken und Schwächen auseinander. Sie finden heraus, was sie mögen und was sie können und entwickeln Strategien, wie sie Ihre Kompetenzen, Wünsche und Vorstellungen für Ihre beruflichen Ziele praxisorientiert nutzen können.

Die Teilnahme ist kostenlos. Wegen der begrenzten Platzzahl ist eine Anmeldung erforderlich. Tel.: 0421/ 178-1107 (Frau Jana Latzel) oder per Mail: Jana.Latzel2@arbeitsagentur.de