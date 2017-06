× Erweitern Foto: Hennig / Wisentgehege Wolfsabend mit Kinderprogramm, Wisentgehege Springe

Für Familien mit Kindern

Wer schon immer mit den Wölfen heulen wollte, ist am Sonnabend, 19. August, im Wisentgehege genau richtig: Das Team lädt zu einem offenen Wolfsabend ein - zum ersten Mal mit einem umfassenden Kinderprogramm auf der Sikawiese. Ab 15 Uhr gibt es dort ganz viele Informationen und Aktionen rund um das Thema Wolf. Um 16 Uhr gibt es eine Flugschau, Fütterungsrundgang zu den Kleinraubtieren, zur Bär-/Wolfsfütterung auf der Bärenbrücke. Danach stehen eine Waschbärfütterung auf dem Programm sowie eine abendliche Wolfspräsentation. Einige wenige Besucher werden ausgelost und dürfen fellnah Kontakt mit den Timberwölfen aufnehmen. Lose gibt es an der Kasse. In das Gehege dürfen nur Erwachsene mit hinein. Der Abend endet mit einem gemeinsamen Wolfsheulen und einem Fackelumzug.

Kosten: Erwachsene 11,00 Euro, Kinder bis 17 Jahre 7,00 Euro