Birkenpech und Feuerstein

× Erweitern Foto: Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Große Fische, kleine Fische, Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg

Schon vor Urzeiten besaßen Menschen eine sehr gute Beobachtungsgabe und haben viele Sachen erfunden, die auch noch in unserer Zeit Verwendung finden. Die Workshop-Teilnehmer/innen ab 8 Jahren erfahren, wie die Menschen in der Steinzeit Klebstof produzierten und stellen ein eigenes Messer aus Feuerstein her.

Kostenbeitrag: 10 Euro, Anmeldung unter Tel 0441-92 44-300 oder an museum@naturundmensch.de