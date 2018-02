Schnurren, schlecken, sprechen, schleichen – was macht die Katze in Erzählungen? Welche Rolle spielt sie hier und was hat das mit der Natur von Katzen zu tun? Gemeinsam betrachten die Teilnehmer/innen ab 5 Jahren Kinderbücher, in denen kleine und große Katzen vorkommen. Wer mag, bringt seine Lieblings-Katzenerzählung mit.

Für Kinder ab 5 Jahre in Begleitung, Kostenbeitrag: 10 Euro, Anmeldung unter Tel 0441-92 44-300 oder an museum@naturundmensch.de