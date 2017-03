Familienführung zum Mitmachen

Wunderstunde mit Frau Zweistein: Löwenmutter – Rabenvater

Was stellen Tiereltern alles an, um ihren Nachwuchs überlebensmäßig ganz nach vorn zu bringen? Mit Frau Zweistein lernen die Teilnehmer nicht nur Spinne, Krokodil & Co. von einer ganz neuen Seite kennen, möglicherweise geraten auch feste Vorstellungen über Mutterschaft und Vaterschaft ins Wanken. Mit kleinem Dankeschön – nicht nur für Mütter. Das Format Wunderstunde mit Frau Zweistein lädt in ­Führungen zum Mitmachen und Selberdenken ein.

Kosten: 3,00 Euro zuzüglich zum Museumseintritt