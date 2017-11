Zeitmanagement im Familienalltag

Morgens um acht ist die Welt noch in Ordnung. Oder auch nicht. Denn gleich früh morgens geht die Alltagsorganisation in der Familie los und erst wenn alle Kinder schlafen, kehrt wirklich Ruhe ein. In der Regel sind es die Frauen, die den Familienalltag managen und die meisten sind dabei echte Profis. Was passiert allerdings, wenn die Familienmanagerin wieder ins Berufsleben einsteigt? In einem kurzen Workshop zeigen wir Ihnen alltagstaugliche Strategien und Maßnahmen, die mehr Freiräume schaffen und letztendlich dazu führen, dass alle Beteiligten entspannter miteinander umgehen.

„Wiedereinstieg am Mittwoch“ ist ein regelmäßig stattfindendes Angebot von „Perspektive Wiedereinstieg – Bremen“. In kostenfreien Kurz-Workshops und Vorträgen informieren und vernetzen wir Frauen und Männer, die nach einer familienbedingten Unterbrechung wieder in den Beruf einsteigen möchten.

Die Teilnahme ist kostenlos, um telefonische Anmeldung unter 0421 16937-23 oder -22 oder per Mail an christiane.goertz@pwe-bremen.de oder annette.koch@pwe-bremen.de wird gebeten.