Zirkus- und Drachenfest

Strandfest für Familien mit Kindern

Drei Tage regieren die Drachen in verschiedenen Farben, Formen und Größen sowie bunte Zirkusgestalten das Geschehen auf der Nordsee-Halbinsel Butjadingen am Friesenstrand in Tossens. Frei nach dem Motto „ Wir machen den Himmel bunt und die Erde zu einer Zirkusmanege“ wird für Groß und Klein ein vielseitiges Programm geboten. Die Besucher und Besucherinnen erwartet eine beeindruckende Nachtflugshow, ein bombastisches Feuerwerk und ein Himmel voller farbenfroher Drachen.

Ort: Butjadingen-Tossens,Tossenser Deich, Friesenstrand