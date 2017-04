Zirkuswerkstatt im Sommer

In der ersten Sommerferienwoche gibt es eine Zirkuswerkstatt im Zirkusviertel am Osterdeich. Die Teilnehmer werden sich mit verschiedenen Zirkuskünsten, wie Akrobatik, Luftartistik, Seiltanz, Diabolo, Fakirkünsten, Kugellaufen usw. beschäftigen. Am Ende der Woche wird den Familien eine kleine Aufführung präsentiert.

Die Sommerwerkstatt richtet sich an Zirkuseinsteiger und Zirkuserfahrene ab 8 Jahren. Die Zirkuswerkstatt wird so konzipiert, dass es für alle Niveaus und Altersklassen Workshops gibt. Darüber hinaus gibt es Zeit gemeinsam die Ferien einzuläuten, an der Weser zu sitzen, zu kochen, zu spielen...

Termine: 26.6. - 20.6.2017

Teilnahme: 170,00 - 195,00 Euro nach Selbsteinschätzung inkl. Mittagessen & Getränke, Anmeldung erforderlich unter 0421-69680425