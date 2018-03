Zukunft für Frauen in den digitalen Medien

Die IT-Branche wächst weltweit und bietet auch für Quereinsteigende gute Entwicklungschancen. Für Frauen, die nach der Familienzeit auf den Arbeitsmarkt zurückkehren möchten, ist dieser kostenfreie Kurzvortrag mit Medienwerkstatt konzipiert. „Nahezu jedes Unternehmen hat mittlerweile seine eigene Website und pflegt verschiedene Social-Media-Profile. Dieser Arbeitsbereich wird häufig nebenbei betrieben“, sagt Cindy Wasik, Projektleiterin für die Umschulung in der Mediengestaltung und Fachinformatik bei cbm. Gerade hier seien Medienprofis gefragt, die die Unternehmen mit technischem Know-How und Kommunikationstalent unterstützen. Mit einer kleinen Übung in der Medienwerkstatt wird zudem ein Einblick in die praktische IT-Arbeit gegeben.

Die Teilnahme ist kostenlos, um telefonische Anmeldung unter 0421 16937-22 oder per Mail unter annette.koch@pwe-bremen.de wird gebeten.

Weitere Informationen unter www.pwe-bremen.de