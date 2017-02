Die Gleichstellungbeauftragte der Gemeinde Stuhr Nicole Feldmann-Paske veranstaltet gemeinsam mit PWE Bremen regelmäßige Kurzworkshops. Die Seminarreihe „Zurück in die berufliche Zukunft“ umfasst fünf Bausteine, die jeweils am ersten Montag im Monat von 10 bis 12 Uhr im „Frauentreffpunkt Sie(h) da“, Jupiterstr.1 in Brinkum/Stuhr stattfinden.

Termine:

6.02.2017: Zeitmanagement im Familienalltag

6.03.2017: Ziele für den beruflichen Wiedereinstieg

3.04.2017: Stellenanzeigen (richtig) lesen

8.05.2017: Das Bewerbungsschreiben – Formulierung, Format und fatale Fehler

12.06.2017: Die Online-Bewerbung

Teilnahme: Anmeldung und Infos bei Nicole Feldmann-Paske unter 0421-5695321 oder per Mail an gleichstellungsbeauftragte@stuhr.de