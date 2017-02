× Erweitern Foto: Theater Kranewit Zwergenmützchen, Theater Kranewit

Märchen vom Theater Kranewit

Für Kinder ab 4 Jahren.

Der Müller plagt sich in seiner Mühle. Die drei Söhne helfen ihm aus Leibeskräften und ernten vom Vater nur Undank und Schelte. So beschließen sie fortzugehen und ihr Glück bei den Zwergen zu suchen. Wenn einem das Glück in Form einer Zwergenmütze winkt, was wünscht man sich? Gold, Silber, Edelsteine oder Herrscher über das Zwergenvolk zu sein? Leider lassen sich Zwerge ihre Mützen nicht so einfach stehlen. Sie sind klein, aber mächtig!

Kartenreservierung unter 0471-417584 oder per Mail an info@figurentheater-bremerhaven.de

Eintritt: Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 9,00 Euro