× Erweitern Foto: © Monkey Business Images / Shutterstock Backen mit den Enkelkindern

Zwei Dinge lieben Kinder ganz besonders: Zeit mit Oma und Opa zu verbringen und das Gefühl, Erwachsenen bei etwas helfen zu können. Wie schön, dass man diese Highlights für die Kleinen auf eine wunderbare Art und Weise verbinden kann: dem gemeinsamen Backen beim Wochenendbesuch.

Und nicht nur für die Kinder ist es ein tolles Erlebnis, gemeinsam mit ihren Großeltern Kuchen oder Plätzchen zu zaubern. Schließlich lieben es auch diese, ihre Enkel um sich herum zu haben und aus dem langweiligen Alltag auszubrechen. Gemeinsames Backen bedeutet also großen Spaß für beide Seiten, und am Ende gibt es noch einen leckeren Kuchen, den man zusammen mit der Familie genießen kann – besser geht es nun wirklich nicht!

Was die Kleinen lernen können

Der Nachwuchs liebt es, bei solchen Aufgaben Verantwortung zu übernehmen und selbst dazu beizutragen, dass sie gelingen. Das geht natürlich nicht ohne die entsprechende Anleitung durch die Großeltern. Das Schöne beim Backen: Die Kinder können ganz viele Dinge selbst übernehmen, wenn man sie ihnen kurz erklärt. Den Teig zusammenmixen, Plätzchen ausstechen und die fertigen Kuchen und Kekse dekorieren – all das kann man den Kleinen und ihrer Phantasie überlassen und man wird am Ende tolle Ergebnisse bekommen. Das Einzige, das man sie nicht tun lassen sollte, ist Backbleche aus dem Ofen zu holen, da hier die Verbrennungsgefahr viel zu hoch ist. Bevor es ans Backen geht, muss man sich aber zunächst noch für ein Rezept entscheiden. Oma und Opa greifen hier gerne auf ihre Backbücher oder alte Familienrezepte, die sie auswendig kennen, zurück.

Technikkurs für Oma und Opa

Die kindliche Freude darüber, der älteren Generation unter die Arme zu greifen, kann man beim gemeinsamen Backen noch erhöhen. Ein Beispiel dafür ist es, neue Rezepte gemeinsam im Internet zu suchen und sich hier Anregungen zu holen. Mit diesem wichtigsten Medium unserer Zeit kennen sich Senioren meist nicht allzu gut aus, ihre Enkel dafür aber umso besser. Von diesen Kenntnissen können Oma und Opa profitieren und sich zeigen lassen, wie sie E-Mail und Co. in Zukunft besser nutzen können. Die Kinder können hier ihr Wissen teilen und fühlen sich dadurch verantwortungsvoller, da sie die Spezialisten auf dem Gebiet sind. Wenn Oma und Opa bereit sind, sich auf die neue Technik einzulassen, können sie mit den Enkeln chatten und schon unter der Woche nach Rezepten suchen, die dann am Wochenende gemeinsam ausprobiert werden.

Gemeinsame Zeit ist unschätzbar wertvoll

Das Wichtigste am gemeinsamen Backen ist aber selbstverständlich, dass Enkel und Großeltern Zeit miteinander verbringen können. Gerade dann, wenn sie sich nicht allzu häufig sehen, ist jede einzelne Minute kostbar und wertvoll – und zwar für beide Seiten. Schließlich haben Großeltern zu ihren Enkeln oft ein ganz besonderes Verhältnis, und auch die Kleinen freuen sich darüber, dass sie bei Oma und Opa meist mehr dürfen als bei ihren Eltern. Es muss also nicht unbedingt Backen sein. Genauso kann man auch in den Zoo oder ins Kino gehen – hauptsache ist, dass das Kind überhaupt Zeit mit seinen Großeltern verbringen kann und umgekehrt.

Dieser Artikel entstand mit freundlicher Unterstützung der Deutschen Seniorenbetreuung.