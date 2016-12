× Erweitern © Oksama Kuzmina Kindern gesunde Ernährung beibringen

Immer mehr Kinder sind zu dick oder häufig krank. Das liegt nicht nur an mangelnder Bewegung, sondern hat in den meisten Fällen auch etwas mit falscher Ernährung zu tun. Denn dass bestimmte Lebensmittel Krankheiten vorbeugen können, haben wir bereits in diesem Artikel gezeigt. Deshalb ist es besonders wichtig, Kindern schon früh mit Gemüse und abwechslungsreicher Küche vertraut zu machen. Das wirkt sich nicht nur positiv auf die Kinder aus, sondern wird diesen auch für ihr weiteres Leben in Erinnerung bleiben.

Gemeinsam einkaufen und kochen

Viele Eltern machen den Fehler, dass sie alleine einkaufen und kochen und den Kleinen anschließend das fertige Essen vorsetzen. Ebenfalls ist es weit verbreitet, das Gemüse zu „verstecken“. In Hackbällchen lässt sich beispielsweise prima geriebenes Gemüse einbauen. Das ist für den Moment zwar wirkungsvoll, so bekommen die Kinder jedoch keinen Bezug zu gesunden Nahrungsmitteln. Besser ist es, die Kinder von Anfang an in den Ablauf zu integrieren. Im Supermarkt können sie mitentscheiden, welches Gemüse heute auf den Tisch kommt. Beim Kochen können Kinder ebenfalls mit eingebunden werden. So sehen sie nicht nur, was mit dem Gemüse passiert, sondern werden anschließend auch mehr Spaß am Essen haben. Sollen Kinder in der Küche mithelfen, muss diese jedoch absolut kindersicher sein. Dafür ist eine umsichtige Küchenplanung unerlässlich. Hilfe können sich Eltern bei diesem Küchenplaner holen.

Drohen und Zwingen bringt nur kurzfristigen Erfolg

Wenn das Kind sein Gemüse partout nicht essen möchte, greifen viele Eltern zu harten Mitteln. Besonders beliebt ist das Verweigern des Nachtisches: „Wer kein Gemüse ist, kann auch keinen Nachtisch essen“. Das führt zwar für den Moment meist zum Erfolg, langfristig gesehen ist es jedoch die falsche Methode, seinen Nachwuchs zum Gemüse essen zu bewegen. Das führt nämlich lediglich dazu, dass das Kind die Speise in Zukunft noch entschiedener ablehnen wird.

Gesunde Snacks für zwischendurch

Kleine Kinder bekommen oft zwischendurch Hunger. Dann sollte man auf keinen Fall zu Keksen oder Süßigkeiten greifen. Süße Birnen, Äpfel oder Bananen schmecken Kindern in der Regel genauso gut. Gleichzeitig können Eltern ihnen so Vitaminbomben schmackhaft machen. Alternativ gibt es hier einige Rezepte für gesunde Kleinigkeiten. Mit den Snacks sollte man es jedoch nicht übertreiben. Sonst hat der Nachwuchs keinen Appetit mehr auf die Hauptmahlzeiten.

Kleine Sünden sind okay

Es muss nicht immer gesund sein. Kinder lieben Süßigkeiten, Pommes, Pizza und Co. Deshalb sollten Eltern ihren Kleinen solche Speisen nicht vollkommen vorenthalten. Wichtig ist es jedoch, das richtige Maß zu finden. Eine gute Alternative sind außerdem Kombinationen. Wie wäre es zum Beispiel mal mit Pizza zum Selbermachen? Gemeinsam mit dem Nachwuchs kann der Teig mit frischen Zutaten belegt werden. Pommes kann man alternativ auch selbst aus frischen Kartoffeln machen.

Fazit

Der Speiseplan von Kindern sollte sehr ausgewogen sein. Gemüse und Obst gehören auf jeden Fall dazu. Damit Kinder aber verstehen sollen, dass Gemüse gut für sie ist, müssen die Eltern dies auch vorleben. Wenn beispielsweise der Papa keinen Salat isst, wird das Kind diesen erst recht nicht mögen. Weiterführend zu diesem Artikel empfehlen wir diesen Beitrag unseres Ratgebers.