Tolle Tipps fürs Kochen mit Kindern

Da Kinder es wahnsinnig spannend finden, wie sich eine Reihe roher Zutaten in ein fertig zubereitetes Gericht verwandeln, tun sich Mama und Papa in der Regel nicht sehr schwer dabei, den Nachwuchs dazu zu animieren, bei der Küchenarbeit mitzuhelfen. Dabei können die Kinder spielerisch viel Neues lernen. Allerdings sollten Eltern auch auf ein paar Punkte achten.

Großer Lerneffekt

Beim Kochen lernen Kinder sehr viel über sich selbst und ihre Umwelt (mehr dazu in unserem Beitrag „Leben ist lernen“):

Sie trainieren ihre Geschicklichkeit im Umgang mit Küchengeräten

Sie merken, dass sie vorsichtig im Umgang mit Hitze sein müssen

Sie erlernen den Umgang mit spitzen und scharfen Küchenutensilien

Außerdem lernen sie beim Kochen und Backen (leckere und einfache Koch- und Backrezepte gibt es zum Beispiel in unserer Kategorie „Selbermachen“) spielerisch viele verschiedene Obst- und Gemüsesorten kennen und erweitern damit ihren Wortschatz regelmäßig um viele neue Begriffe. Dadurch hat die Küchenarbeit grundsätzlich auch einen tollen Lerneffekt für Kinder.

Das richtige Alter der kleinen Küchenhelfer

Danach, wie alt Kinder sind, richtet sich auch, welche Aufgaben sie in der Küche übernehmen dürfen. Grob können sich Eltern an der folgenden Altersstufen orientieren:

1,5 bis 2 Jahre: Gemüse und Obst waschen, Zutaten bringen, Teig kneten

2,5 bis 3 Jahre: Weiches Obst (z.B. Bananen) mit einem Buttermesser schneiden, mit Mama oder Papa im Kochtopf rühren

4 Jahre: Zutaten in den Topf gießen, Gewürze und Kräuter hinzugeben, festeres Obst und Gemüse schneiden

5 bis 6 Jahre: das Handrührgerät zusammen mit Mama oder Papa halten, Zutaten abwiegen, Gemüse mit dem Sparschäler schälen

Es ist wichtig, sich erst einmal Zeit zu nehmen, um dem Nachwuchs in Ruhe vorzuführen, wie man Obst und Gemüse richtig schneidet. Außerdem sollten Eltern von vornherein darauf hinweisen, dass vorsichtig mit scharfen Gegenständen umgegangen werden muss, damit man sich nicht verletzt. Je mehr man den Kleinen zutraut, desto schneller entwickeln sie im Umgang mit gefährlichen Küchengeräten Selbstsicherheit und Geschick. Am besten können aber immer noch Mama und Papa selbst entscheiden, wie viel sie ihren kleinen Küchenhelfern zutrauen.

Für Sicherheit in der Küche sorgen

Wenn man regelmäßig zusammen mit den Sprösslingen in der Küche arbeitet, ist es wichtig, dass man den Küchenraum auch möglichst kindersicher gestaltet. Viele hilfreiche Tipps zum Thema Küchenplanung gibt es auf kuechen-quelle.de. Ideal ist es, Kindern ihren eigenen Arbeitsplatz einzurichten. Fürs Zuschauen und Arbeiten an Arbeitsplatte und Herd sollten sie idealerweise auf einem stabilen, rutsch- und kippsicheren Hocker stehen und auf einem rutschfesten Brett schneiden. Für Schneidearbeiten sollten die Kinder außerdem grundsätzlich einen Sitzplatz haben. Darüber hinaus können Mama und Papa zum Beispiel im Unterschrank ein Regal frei räumen, um dort kindersichere Kochutensilien wie Plastik­­schüsseln, Kochlöffel und Co. für die Kids hineinzuräumen.

Fazit

Wenn die Kleinen in der Küche aktiv mithelfen, wissen sie die Speisen in der Regel auch mehr zu schätzen und essen sie lieber. Es gibt sogar Studien, in denen beobachtet wurde, dass Kinder, die mit vielen unterschiedlichen Lebensmitteln und frisch zubereitetem Essen aufgewachsen sind, auch im Erwachsenenalter wesentlich seltener zu Fertigprodukten greifen. Wer regelmäßig beim Zubereiten leckerer Speisen helfen darf, überwindet dadurch in manchen Fällen sogar ­seine Gemüsephobie. Sollte auch das nichts helfen, finden Eltern hier nützliche Tipps, wie sie ihrem Nachwuchs Gemüse in Zukunft vielleicht schmackhaft machen können.