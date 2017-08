Feiern im Hafenmuseum

× Erweitern Foto: Hafenmuseum Speicher XI Kindergeburtstag, Hafenmuseum Speicher XI Ab auf Erkundungstour! Im Hafenmuseum gibt es viel zu entdecken und auszuprobieren.

Köstlichkeiten aus fernen Ländern probieren oder mal selbst zum Hafenarbeiter werden – im Hafenmuseum Speicher XI warten auf Geburtstagskinder und ihre Gäste abwechselungsreiche Angebote.

Wunderessen: Augen zu und… lecker!

An einer gedeckten Tafel bei einem „Wunderessen“ feiern! Geburtstagskind und -gäste probieren auf ganz besondere und lustige Weise ausgewählte Leckereien: mal mit verbundenen Augen, mal mit Ohren zu … Die Leckereien kommen alle aus Übersee – doch was bedeutet das? Auf einer Erkundungstour durch das Museum erfahren die Kids z. B., wo die Bananen wachsen oder wie Kakaobohnen transportiert und im Schuppen gestapelt wurden.

Anpacken: Hiev op und Ahoi!

Mitmachangebote und ein Sackkarrenrennen sorgen bei diesem Angebot für einen fröhlichen Hafen-Nachmittag. Wie die Hafenarbeiter früher können Warenproben geprüft, am Flaschenzug Säcke gehievt und am Modell Schiffe beladen werden. In der Abteilung Seefahrt und Sehnsucht schlagen kleine Matrosen Knoten, glasen den Wachwechsel und probieren das Morsen.

Im Anschluss an die etwa 90-minütigen Aktionen kann auf den Kaffeesäcken eine Verschnaufpause mit Verpflegung eingelegt werden.

Kosten: 60,00 Euro

Anmeldung unter 0421-303 82 79