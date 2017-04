Individuelle Babypost

× Erweitern Foto: Carinokarten Carino1

Endlich ist das Baby geboren! Kaum ein anderer Moment bringt so viel Freude, Glück und Aufregung in das Leben der frischgebackenen Eltern. Eine schöne und einfach Möglichkeit, die Ankunft in der Welt zu verbreiten bietet www.carinokarten.de.

Die Geburt eines Kindes ist nicht nur für die Eltern ein freudig ersehnter und bewegender Moment, sondern auch für die Angehörigen und Freunde. Natürlich wollen alle wissen wie groß, wie schwer und natürlich wie süß das Baby ist. Eine schöne und persönliche Art, die guten Nachrichten in die Welt hinaus zu tragen, sind individuell gestaltete Geburtskarten. Da man mit einem Neugeborenen meist nicht die Zeit hat, die Karten selbst zu basteln, bietet der Online-Shop viele Layoutvorlagen von Geburtskarten an. Mit nur wenigen Mausklicks können schnell und unkompliziert eigene Fotos und Texte hinzugefügt werden. Ganz schnell und einfach entstehen so individuelle Karten zur Geburt.

Geburtskarten mit dem ersten Foto

Egal ob Handyschnappschuss oder die ersten professionellen Aufnahmen vom Babyfotografen – auf den Kartenvorlagen ist neben den Daten auch Platz für die ersten Bilder des neuen Erdenbürgers. Das Einfügen ist sehr einfach und unkompliziert, man wählt einfach eine Vorlage der Geburtskarten aus, lädt die Bilder hoch und personalisiert die vorgefertigten Textbausteine. Daten wie Uhrzeit, Größe und Gewicht können problemlos hinzugefügt werden, ebenso wie der Namen, das Datum und eventuell der Ort der Geburt.

Noch mehr Gestaltungsfreiraum

Für alle, die es noch etwas individueller mögen, bietet das Online-Tool auch einen Gestaltungsmodus an. Hier haben Eltern die Möglichkeit die Geburtskarte komplett nach ihren Vorstellungen zu verändern. Vorhandene Elemente können gelöscht, neue Elemente hinzugefügt werden. Reicht ein Bild nicht aus und es sollen noch mehr auf die Karte? Kein Problem, im Gestaltungsmodus können der Babygeburtskarte beliebig viele Bilder hinzugefügt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit die Schriftarten zu ändern sowie die Größe der Schrift und die gesamte Anordnung der Geburtskarte zu überarbeiten. Die fertigen Karten können dann in genau der Menge bestellt werden, die benötigt wird. Anders als bei anderen Anbietern gibt es keine Mindest- oder Staffelbestellzahl. Bei Fragen zur Gestaltung oder Bestellung der Geburtskarten stehen kompetente Mitarbeiter beratend zur Seite.

Auf www.carinokarten.de können neben Karten zur Geburt auch für viele andere Anlässe, wie z.B. Taufen, Hochzeiten, Geburtstage, Kommunionen und Konfirmation, individuelle Karten erstellt werden.