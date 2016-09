DVD-Tipp Barbapapa

× 1 von 6 Erweitern UniversumFilm × 2 von 6 Erweitern UniversumFilm × 3 von 6 Erweitern UniversumFilm × 4 von 6 Erweitern UniversumFilm × 5 von 6 Erweitern UniversumFilm × 6 von 6 Erweitern UniversumFilm Prev Next

Jetzt neu auf DVD!

Wie jetzt? Fragen sich vielleicht einige von euch. Denn den meisten dürfte der große rosa Blobb und seine kunterbunte Barba-Familie noch aus der eigenen Kindheit ein Begriff sein. Wieso gibt es eine DVD-Neuerscheinung? Erfrischenderweise handelt es sich weder um die voll animierte 3D-Version noch um eine Neuauflage der schrulligen und äußerst beweglichen Sippe, sondern tatsächlich um die Sammlung aller 100 Folgen, original aus den 70er Jahren.

Die kleinen 5-Minuten-Filmchen mögen vielleicht aus heutiger Sicht ein wenig gewöhnungsbedürftig sein. Die Zeichnungen sind sehr einfach und zweidimensional gehalten, die Schnitte langsam und über allem spricht der gleiche Erzähler, der für jede Figur seine Stimme ein wenig verändert.

Aber auch heute funktionieren die äußerst fantasiereichen Geschichten noch immer, vor allem für das ganz junge Publikum. Durch die sehr praktische Eigenschaft der Barbapapas, sich in jede beliebige Form von Gegenständen und Wesen zu verwandeln, sind den Möglichkeiten so gut wie keine Grenzen gesetzt. Immer wieder gibt es völlig unerwartete Bilder und Situationen, die auch einen Erwachsenen noch zum Lachen bringen. Die Erzählerstimme bekommt dabei den anheimelnden Effekt eines guten Vorlesers. Ein bisschen nostalgische Erinnerung spielt bestimmt auch noch mit und so werden sich nicht nur die Vorschulkinder über diese alte Neuerscheinung freuen!

Übrigens wusstet ihr, woher der Name Barbapapa kommt? Das „papa“ hat nämlich in erster Linie gar nichts mit einem familiären Kontext zu tun, auch wenn das durch die Barbamama später suggeriert wird. Wer genau aufpasst, wird nämlich auch feststellen, dass der erste Barbapapa (der übrigens unter der Erde in einem Garten wächst, falls ihr euch nicht mehr erinnern könnt) in die weite Welt zieht, um „andere Barbapapas“ zu finden.

Als die Französin Anette Tison und der Kanadier Talus Taylor die Buchvorlage im Jahre 1970 schufen, leiteten sie den Namen von dem französischen Wort für Zuckerwatte ab – nämlich Barbe à papa.

Macht irgendwie Sinn oder?