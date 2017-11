Kino-Tipp: Paddington 2 - Neue Abenteuer des kleinen Bären

× Erweitern Copyright STUDIOCANAL PAD2_006 Der tollpatschige Bär Paddington

Der Duft von Orangenmarmelade liegt in der Luft? Ja, denn Paddington ist zurück, mit Dufflecoat, Charme und Schlapphut! Der liebenswerte Tollpatsch erobert wieder die Kinoleinwand und kann sich gar nicht erklären wie ein höflicher Bär wie er, sich schon wieder in so ein haarsträubendes Abenteuer verstricken konnte!

Dabei möchte Paddington doch nur ein Geschenk für Tante Lucy finden, immerhin wird sie 100 und da muss etwas wertvolles her. Trotz der Unterstützung der Familie Brown möchte Paddington das antike Buch, für das er sich entschieden hat, selber zahlen und nimmt dafür ein paar kleine Jobs an. Als wäre da nicht schon genug Chaos garantiert, wird das Buch plötzlich gestohlen und von da an steht alles Kopf, denn der Dieb lässt sich nicht so leicht aufspüren.

Dass auch der zweite Film mit dem kultigen Bär ein flauschiger Hit wird, lässt das Erfolgsteam hinter der Kamera erwarten, denn Produzent David Heyman arbeitet wieder mit Regisseur Paul King zusammen. Auch vor der Kamera dürfen wir uns über viele bekannte Gesichter aus dem ersten Teil freuen, nicht nur die etwas verschrobene Familie Brown ist wieder dabei, sondern auch Mr Gruber (gespielt von Jim Broadbent), Mr Curry (Peter Capaldi) und Tante Lucy (Imelda Staunton). Als wäre das nicht schon Starrummel genug, stoßen für Paddington 2 noch zwei weitere hochkarätige britische Schauspieler hinzu: Hugh Grant und Brendan Gleeson, mit dem Heyman schon bei der „Harry Potter“-Reihe zusammen gearbeitet hat.