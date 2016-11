DVD-Tipp Der kleine Lord

× 1 von 7 Erweitern EuroVideo Medien × 2 von 7 Erweitern EuroVideo Medien × 3 von 7 Erweitern EuroVideo Medien × 4 von 7 Erweitern EuroVideo Medien × 5 von 7 Erweitern EuroVideo Medien × 6 von 7 Erweitern EuroVideo Medien × 7 von 7 Erweitern EuroVideo Medien Prev Next

Es gibt Figuren und Filme, die einen schon ein ganzes Leben lang begleiten. Pipi Langstrumpf gehört bestimmt dazu, Alice im Wunderland, Puh der Bär... Wenn man dann endlich eigene Kinder hat, möchte man diese Begeisterung mit ihnen teilen. Zwar haben die meisten mittlerweile ihre eigenen Filme und Serien, die wir als Erwachsene vielleicht auch nicht immer ganz nachvollziehen können, dennoch ist es immer wieder schön, mit ihnen gemeinsam alte Lieblinge neu zu entdecken.

Zu diesen Figuren gehört sicher auch der kleine Lord.

Wer kennt ihn nicht, den kleinen Lord Fauntleroy mit seinem hellblonden Pagenschnitt und dem samtenen Sonntagsanzug...

Seit 1980 verzaubert er uns jedes Jahr wieder zu Weihnachten mit seinem unerschütterlichen Glauben an das Gute im Menschen im Allgemeinen und in seinem Großvater im Besonderen. Wie grummelig und gar bösartig der Alm-Öhi, pardon, der alte Earl auch ist, mit seiner kindlichen Naivität und Fröhlichkeit bringt der kleine Cedric sogar ihn zum Schmunzeln.

Als ganz persönlicher kleiner Geist der Weihnacht gibt er dem alten Mann seine Lebensfreude zurück und macht aus ihm dabei gleich einen besseren Menschen.

Neben der Geschichte einer erwachenden Beziehung und der Erkenntnis, was der Glaube in die Menschen und ein gutes Herz bewirken können, steht aber auch eine viel ernstere, gesellschaftlich bedeutsame Ebene im Mittelpunkt. Die Zwei-Klassengesellschaft und die Ignoranz der Armut gegenüber, die häufig nicht mal aus bösem Willen, sondern aus schierem Desinteresse geschieht, sind mindestens genauso berührend wie die vordergründige niedliche Kindergeschichte. Damit hat dieser Film die Bezeichnung „Klassiker“ zu Recht verdient, da beide Themen zeitlos relevant sind, egal in welchem Jahrzehnte-Stil die Figuren gekleidet sind.

Und so furchtbar kitschig das alles klingt – es funktioniert! Auch wenn es für die Kinder heute wahrscheinlich eher die Anmutung eines Märchens haben wird, gibt es viele kleine Szenen und liebevoll ausgearbeitete Figuren, die auch ihnen gefallen werden. Selbst nach so vielen Jahren leidet man mit den Armen mit und empfindet tiefstes Mitgefühl mit der selbstlosen Mutter und sogar ein bisschen mit dem verbitterten Großvater. Auch der Charme des kleinen Sonnenscheins ist ungebrochen und mitreißend und kaum ein Auge bleibt trocken, wenn am Weihnachtstag endlich sein größter Wunsch in Erfüllung geht.

Nun geht endlich auch der Wunsch von vielen Fans des kleinen Lords in Erfüllung, wenn in diesem Winter endlich die DVD mit der restaurierten Fassung für alle käuflich im Handel erscheint. In einer Sonderedition findet sich sogar ein Buch mit dem Originaltext und Zeichnungen, das Hörspiel und viel weiteres Extramaterial.