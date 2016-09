× Erweitern Einmal Mond und zurück | Trailer

Das Weltraum-Animationsabenteuer erzählt die Geschichte von Mike Goldwing, einem 12-jährigen Jungen, der gemeinsam mit seinen Freunden und der verrückten Hauseidechse Igor leidenschaftlich gerne surft. Eigentlich wäre die Welt für ihn in Ordnung, gäbe es da nicht den schon lange währenden Zwist zwischen seinem Vater und seinem Großvater. Seit Jahren sprechen die beiden Astronauten nicht mehr miteinander, und so ist es Mikes sehnlichster Wunsch, die Familie endlich wieder zu versöhnen. Die Gelegenheit scheint zum Greifen nah, als die zwei für eine gemeinsame Mondmission ausgewählt werden … wäre da nicht der exzentrische Millionär Richard Carlson, der diese mit allen Mitteln zu vereiteln versucht.

Mit der Hilfe seiner Freunde, der mutigen Amy, Technikgenie Marty und Hauseidechse Igor, versucht Mike, den bösen Plan des mondbesessenen Millionärs Carlson zu durchkreuzen um dessen Ziel, den Mond zu privatisieren, zu verhindern. Als sie sich dabei zusammen mit Mikes verschrobenem Opa Frank ziemlich unerwartet in einer Rakete Richtung Mond wiederfinden, beginnt eine waghalsige Mission ins All, bei der die Freunde all ihren Mut zusammennehmen müssen, wenn sie Carlson das Handwerk legen und die Familie versöhnen wollen. Doch das ist leichter gesagt als getan ...

Unter der Regie von Enrique Gato („Tad Jones – Der verlorene Jäger des Schatzes!“) nimmt das rasante Animationsabenteuer große und kleine Astronauten mit auf eine abenteuerliche Reise ins Weltall. Der Film von den Machern von „Tad Jones – Der verlorene Jäger des Schatzes!“ ist der erste spanische Animationsfilm, der weltweit im Verleih eines Hollywood-Studios vertrieben wird. Das Weltraumabenteuer für die ganze Familie ist ab dem 9. Juni 2016 in deutschen Kinos zu sehen.

