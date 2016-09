Film-Tipp Die Baumhauskönige

× 1 von 4 Erweitern Farbfilm-Verleih × 2 von 4 Erweitern Farbfilm-Verleih × 3 von 4 Erweitern Farbfilm-Verleih × 4 von 4 Erweitern Farbfilm-Verleih Prev Next

Kinostart: 7. April 2016

Ziggy und Bas sind beste Freunde. Sie melden sich ein letztes Mal gemeinsam zum Baumhaus-Sommercamp an, bevor sie nach den Ferien auf getrennte Schulen gehen. Aber mehr und mehr finden die beiden Jungen sich in einer Konkurrenz-Situation wieder – um ein Mädchen, um die Zugehörigkeit zu der coolsten Gang und ihre Freundschaft droht zu zerbrechen. Wer da das höchste Baumhaus baut, gerät eigentlich zur Nebensache...

Holländische Kinderfilme zeichnen sich häufig dadurch aus, dass sie die Probleme von Kindern sehr ernst nehmen und nicht verzweifelt versuchen Slapstick-Elemente und andere Formen der Bespaßung zwangsweise zu integrieren. Dazu tragen auch die tollen Kinderdarsteller bei, mit denen Margien Rogaar diesen dichten Film über die Beziehung der beiden Jungen auf die Leinwand bringt. Durch seine Ruhe, seine Leidenschaft für schöne Bilder und den Mut, das Zerbrechen einer Freundschaft in aller psychischen Schmerzhaftigkeit zu zeigen, berührt „Die Baumhauskönige“ auch noch Erwachsene, die sich wahrscheinlich alle noch an ähnliche Situationen erinnern können. Denn gerade in diesem zerbrechlichen Alter zwischen Kindheit und Pubertät gibt es kaum etwas Wichtigeres als echte Freundschaft, auch wenn das Wissen um deren Endlichkeit bereits spürbar mitschwingt.

Im Rahmen des Internationalen Kinderfilmfestivals LUCAS (2014) wurde der Film für seine dynamische Kamera-Arbeit, seine guten Schauspieler und sein gelungenes Drehbuch mit dem EFCA-Award ausgezeichnet.