Filmtipp: Amelie rennt

Kinostart 21. September 2017

Amelie hat Asthma und es furchtbar satt. Sie will nicht krank sein, nicht als schwach oder hilfsbedürftig angesehen werden. Dass das Ignorieren der Krankheit aber auch der falsche Weg ist, zeigt sich, als sie mit einem erneuten schweren Anfall im Krankenhaus landet. Ihre Eltern ergreifen die Initiative und bringen sie in ein Spezialklinik in Tirol. Amelie ist alles andere als erfreut oder kooperationsbereit. Aber dann erfährt sie von dem Nachbarsjungen Bart von einem alten Ritual, das Wünsche in Erfüllung gehen lassen soll. Und sie macht sich auf einen langen und beschwerlichen Weg ...

Die zugrunde liegende Konstellation ist schnell zusammen gefasst: Das rotzige Großstadtkind (Mia Kasalo) mit Smartphone trifft auf den Naturburschen mit tiefgehendem Wissen über Melkmaschinen. Aber gerade diese beiden jungen Hauptdarsteller ziehen das Publikum charmant und mit humorigen Dialogen auf ihre Seite. Das ganze Setting erinnert ein bisschen an ein Heidi-Motiv, was auch an Amelies Begleiter Bart liegen mag, der einen ganz hervorragenden, etwas gealterten und liebenswürdigen, Geißenpeter abgeben würde. Dessen Darsteller, Samuel Girardi legt mit seiner Rolle dabei ein durchaus beachtenswertes Debüt hin.

Und auch wenn sie in diesem Roadmovie auf Schotterwegen fröhlich einem sehr erwarteten Ende entgegenklettern, bleibt es immer ein fröhlicher und kurzweiliger Familienfilm, der mittlerweile schon einige Preise für sich verbuchen konnte.