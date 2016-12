Filmtipp: Feuerwehrmann Sam – Achtung Außerirdische

× 1 von 3 Erweitern Justbridge Entertainment × 2 von 3 Erweitern Justbridge Entertainment × 3 von 3 Erweitern Justbridge Entertainment Prev Next

Kinostart 5.1.2017

Wie gut, dass es Feuerwehrmann Sam und sein mutiges Team gibt, das immer rechtzeitig zur Stelle ist, wenn Not am Mann ist.

Während wir in Deutschland die Serie „Feuerwehrmann Sam“ erst seit einigen Jahren kennen, hatte sie im walisischen Fernsehen ihre Erstausstrahlung tatsächlich schon 1987, nachdem sie von zwei dort lebenden Feuerwehrmännern erdacht wurde.

Im Gegensatz zu den sonst recht kleinen Unfällen und Rettungsaktion, ist der Kinofilm mit Aliens, Einsatzhubschraubern und Waldbränden geradezu spektakulär actionreich. Wirklich angsteinflößend ist es aber nicht und somit können auch die allerkleinsten Zuschauer ihren Spaß haben. Dazu trägt auch die, für einen Kinofilm außergewöhnlich geringe, Länge von ca. einer Stunde bei. (Ob es dann im Kino wohl auch einen Minder-Längen-Preisabzug gibt?)

Besonders bemerkenswert ist der extrem hohe Frauenanteil in den verschiedenen Rettungs-Teams, was vermutlich noch immer nicht ganz der Realität entspricht, aber ein sehr positives Bild an die Kinder vermittelt.

Aber auch die Erwachsenen kommen auf ihre Kosten. Der Starrummel um Buck Douglas hält ein paar schöne, ironische Seitenhiebe auf unsere Gesellschaft bereit und auch die obligatorischen Aluhüte fehlen nicht.

Ein kurzweiliger Spaß, der sowohl mit beeindruckender, moderner Technik, als auch mit angenehm traditioneller Erzählweise spielt.