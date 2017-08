Kino-Tipp: Bigfoot Junior

× Erweitern Bigfoot Junior

Kinostart: 17. August 2017

Jeden Morgen vor dem Spiegel wundert sich der junge Adam über seinen unglaublichen Haarwuchs. Auch seine Füße scheinen erheblich schneller zu wachsen als bei anderen Kindern. Als er sich auf die Suche nach seinem leiblichen Vater macht, stößt er auf des Rätsels Lösung: Er ist der leibliche Sohn von Bigfoot! Dieser ist aber gar nicht so gruselig, wie er immer dargestellt wird. Er hat sich in den Wäldern versteckt, um einem gierigen Konzern zu entkommen, der ihm an seine DNA will. Adam lernt, dass er selbst über Superkräfte verfügt und sogar mit Tieren sprechen kann. Aber gerade als alles ganz wunderbar zu sein scheint, machen sich einige zwielichtige Gestalten auf Spur der beiden...

Dass professionelle 3D-Animation nicht nur aus dem großen Amerika kommt, hat der Filmemacher Ben Stassen schon mit seinen letzten Filmen „Robinson Crusoe“, „Das magische Haus“ und den beiden Sammy-Abenteuern bewiesen. In „Little Bigfoot“ kommt er mit einer bewegenden Vater-Sohn-Geschichte zurück auf die große Leinwand, in der ein kleiner Junge (gesprochen von Popstar Lukas Rieger) über sich hinaus wachsen muss, wenn er die Familie wieder zusammenbringen will. Hochwertige Animationen, rasante Action, ausgefallene und liebevoll gestaltete Charaktere und viel Humor kommen zusammen in einem turbulenten Spaß zum Lachen und Mitfiebern!